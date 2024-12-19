Михаил Дегтярев: «Губерниев очень хорошо разбирается в спорте, обладает большим массивом знаний. Уверен, он будет очень полезным советником»
Михаил Дегтярев уверен, что Дмитрий Губерниев будет хорошим советником по спорту.
«Дмитрий Викторович очень хорошо разбирается в спорте, обладает большим массивом знаний, а главное – всегда и везде болеет за наших спортсменов и за Россию, а также транслирует это на многомиллионную аудиторию.
Уверен, он будет очень полезным советником. Ждем Дмитрия Викторовича в министерстве в любое время для вручения удостоверения», – рассказал министр спорта России.
«Теперь официально!» Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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