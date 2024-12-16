Дмитрий Васильев: «Я всегда был категоричен по поводу нейтрального статуса. Но в сложившейся ситуации надо хоть в каком-то статусе выступать»

Васильев высказался о возможном возвращении россиян в нейтральном статусе.

«Я всегда был категоричен по поводу нейтрального статуса. Но в сложившейся ситуации надо хоть в каком-то статусе выступать. На текущий момент это более важная вещь, а потом уже сядем и будем разбирать незаконно принятые международными федерациями решения. А сейчас надо, чтобы ребята стартовали, хотя я категорически против нейтрального статуса.

Я против, потому что спортсмены все-таки представляют нашу страну. Они воспитывались и тренировались за счет государства, поэтому их принадлежность у них незаконно отобрана.

А с другой стороны, чувство собственного достоинства должно присутствовать?! Что это такое вообще?! Это же просто унижение. Никто даже не может объяснить, на каком основании нас лишили статуса. Тем более если сейчас вернули на международную арену некоторых спортсменов, то почему тогда их сразу лишили статуса?

Раньше было придумано, что мы главные допингисты в мире, а это ложь. Нас не было, а сколько за это время допинговых скандалов с разными странами было. Но почему-то ни статус, ни флаг, ни гимн не забирали ни у кого.

Пусть кто-то все объяснит. Хочется получить ответы на эти вопросы. Придет время и оценка будет дана всем деятелям, которые незаконно относились к нашим спортсменам», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .