Ирина Роднина: «Допинг – большая проблема, которую надо искоренить. Хватит уже без конца совершать те же ошибки и наступать на те же грабли»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Роднина призвала российских спортсменов к повышенной ответственности в случае возвращения на мировую арену. Ранее допуск до соревнований получили, в частности, российские тяжелоатлеты.
«Главное, чтобы в этой радости от возвращения наших спортсменов на международные соревнования мы не забывали о том, что возвращение должно быть ярким, убедительным и без ошибок. Ответственность каждого нашего спортсмена и тренера должна быть вдвойне повышена сейчас.
Хватит уже без конца совершать одни и те же ошибки и наступать на одни и те же грабли. Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например. Допинг – это большая проблема, которую надо искоренить», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
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