Жаклен о падении на финишном круге: «Йоханнес Бо задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео»
Эмильен Жаклен высказался о падении в гонке преследования на Кубке мира.
Йоханнес Бо и Жаклен боролись за победу на финишном круге, но французский биатлонист упал. В итоге норвежец одержал победу, Жаклен взял серебро.
– Он задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео.
– Почему ты остановился?
– Знаете, как это бывает... Ты борешься, чтобы победить, а потом падаешь. Дальнейшее уже не имеет значения. Я просто пытался сохранить второе место, – сказал Жаклен.
Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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