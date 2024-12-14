  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Жаклен о падении на финишном круге: «Йоханнес Бо задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео»
3

Жаклен о падении на финишном круге: «Йоханнес Бо задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео»

Эмильен Жаклен высказался о падении в гонке преследования на Кубке мира.

Йоханнес Бо и Жаклен боролись за победу на финишном круге, но французский биатлонист упал. В итоге норвежец одержал победу, Жаклен взял серебро.

– Он задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео. 

– Почему ты остановился?

– Знаете, как это бывает... Ты борешься, чтобы победить, а потом падаешь. Дальнейшее уже не имеет значения. Я просто пытался сохранить второе место, – сказал Жаклен.

Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Франции
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом
сегодня, 14:55
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 14:48
Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»
13сегодня, 14:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно и Симон побегут за Францию, Пройс и Фойгт – за Германию, Эльвира Оберг и Халварссон – за Швецию
2 минуты назад
Кубок России. Гонка преследования. Сливко стартует первой, Наталия Шевченко – 2-й, Резцова – 3-й, Казакевич – 4-й, Дербушева – 6-й
23 минуты назад
Кубок России. Гонка преследования. Бажин убежит первым, Латыпов – 2-м, Еремин – 3-м, Бабиков – 5-м, Халили – 6-м, Логинов – 11-м
34 минуты назад
Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом
сегодня, 14:55
Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»
13сегодня, 14:47
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо упрочил лидерство, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
14сегодня, 14:41
Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 8
12сегодня, 14:36
Жаклен упал на последнем круге гонки преследования на Кубке мира в Хохфильцене. Он боролся за победу с Йоханнесом Бо
17сегодня, 14:23Фото
⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо победил в гонке преследования, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
70сегодня, 14:18
Иван Черезов: «Гербулов наставлял, что на четырех рубежах может быть максимум один штраф. Наши ребята показывают недопустимую стрельбу»
1сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
сегодня, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
сегодня, 12:06
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Дербушева – 3-я
10сегодня, 11:20
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
вчера, 15:37
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
вчера, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
вчера, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
212 декабря, 12:07
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Рекомендуем