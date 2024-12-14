Жаклен о падении на финишном круге: «Йоханнес Бо задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео»

Эмильен Жаклен высказался о падении в гонке преследования на Кубке мира.

Йоханнес Бо и Жаклен боролись за победу на финишном круге, но французский биатлонист упал . В итоге норвежец одержал победу, Жаклен взял серебро.

– Он задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео.

– Почему ты остановился?

– Знаете, как это бывает... Ты борешься, чтобы победить, а потом падаешь. Дальнейшее уже не имеет значения. Я просто пытался сохранить второе место, – сказал Жаклен.

Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»