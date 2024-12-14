Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»
Йоханнес Бо заявил, что не будет извиняться перед Жакленом.
Бо и Эмильен Жаклен боролись за победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Незадолго до финиша они шли вровень, но французский биатлонист упал.
«Невероятное сражение. На трассе был инцидент, мы были близко. Он атаковал, я был позади. Когда я обгонял его справа, он подрезал тоже вправо.
Я не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед меня, но мы оба оказались с одной стороны. Он упал – это плохо. Но как вышло, так вышло», – сказал норвежец в трансляции IBU.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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