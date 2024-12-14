Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 27.42,0
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 9,9
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 10,7
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 13,2
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16,7
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 17,5
7. Эрик Перро (Франция) – 20,0
8. Мартин Улдал (Норвегия) – 25,5
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 29,7
10. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 31,6...
15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 42,4
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.22,1 (2)
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.27,0 (3)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.27,5 (4)
4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.32,4 (2)
5. Якко Ранта (Финляндия) – 1.33,2 (0)
6. Симон Эдер (Австрия) – 1.34,6 (1)...
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,6 (1)...
16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,0 (1)...
23. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.43,2 (2)
Чистое время пасьюта
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.31,0
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,3
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 45,5
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,9
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.03,1
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.04,9
7. Мартин Улдал (Норвегия) – 1.11,1
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.11,5
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.11,7
10. Антонин Гигонна (Франция) – 1.12,1
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