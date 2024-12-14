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  • Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом
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Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом

Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 27.42,0

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 9,9

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 10,7

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 13,2

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16,7

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 17,5

7. Эрик Перро (Франция) – 20,0

8. Мартин Улдал (Норвегия) – 25,5

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 29,7

10. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 31,6...

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 42,4

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.22,1 (2)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.27,0 (3)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.27,5 (4)

4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.32,4 (2)

5. Якко Ранта (Финляндия) – 1.33,2 (0)

6. Симон Эдер (Австрия) – 1.34,6 (1)...

10. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,6 (1)...

16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,0 (1)...

23. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.43,2 (2)

Чистое время пасьюта

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.31,0

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,3

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 45,5

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,9

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.03,1

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.04,9

7. Мартин Улдал (Норвегия) – 1.11,1

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.11,5

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.11,7

10. Антонин Гигонна (Франция) – 1.12,1

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoХохфильцен
logoКубок мира по биатлону
гонка преследования
logoсборная Швеции
logoВебьорн Сорум
logoЭрик Перро
logoТоммазо Джакомель
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logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швейцарии
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
Мартин Улдал
logoКентен Фийон-Майе
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Италии по биатлону
logoМартин Понсилуома
logoЖереми Финелло
logoЮстус Штрелов
logoсборная Финляндии
logoсборная Австрии
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