Пройс о победе в спринте: «Я думала: черт, опять перебор с промахами. Однако у меня были хорошие лыжи»

Франциска Пройс высказалась о победе на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Накануне немецкая биатлонистка выиграла спринт, допустив один промах, и возглавила общий зачет КМ.

«Это очень-очень здорово, особенно с учетом одной ошибки. Я думала: черт, опять перебор [с промахами]. Однако на лыжне выдался отличный день, у меня были действительно хорошие лыжи.

На самом деле классный день. Еще и день рождения моего брата – надеюсь, он сейчас тоже рад!» – сказала Пройс.