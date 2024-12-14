  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Пройс о победе в спринте: «Я думала: черт, опять перебор с промахами. Однако у меня были хорошие лыжи»
0

Пройс о победе в спринте: «Я думала: черт, опять перебор с промахами. Однако у меня были хорошие лыжи»

Франциска Пройс высказалась о победе на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Накануне немецкая биатлонистка выиграла спринт, допустив один промах, и возглавила общий зачет КМ.

«Это очень-очень здорово, особенно с учетом одной ошибки. Я думала: черт, опять перебор [с промахами]. Однако на лыжне выдался отличный день, у меня были действительно хорошие лыжи.

На самом деле классный день. Еще и день рождения моего брата – надеюсь, он сейчас тоже рад!» – сказала Пройс.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoсборная Германии жен
logoХохфильцен
logoКубок мира по биатлону
logoФранциска Пройс
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Пройс, Шово, Кноттен, Жанмонно, Гротиан, Брезаз-Буше, Давидова, Эльвира Оберг выступят в гонке преследования
6сегодня, 06:07
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
вчера, 13:27
Кубок мира. Общий зачет. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
15вчера, 13:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Латыпов о серебре в спринте: «В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле»
7 минут назад
Бажин о победе в спринте: «Когда говорили, что запас от Латыпова 20 секунд – понимал, что это шанс и надо работать до конца»
9 минут назад
Кубок России. Спринт. Халили убежит первой, Резцова – 13-й, Миронова – 15-й, Казакевич – 19-й, Дербушева – 32-й, Наталия Шевченко - 36-й, Сливко – 37-й
1329 минут назад
Йоханнес Бо: «Выигрывать теперь все сложнее и сложнее, и от этого вкус победы еще приятнее»
231 минуту назад
❄️ Кубок России. Бажин победил в спринте, Латыпов – 2-й, Еремин – 3-й
89сегодня, 07:55
Кубок мира. Пройс, Шово, Кноттен, Жанмонно, Гротиан, Брезаз-Буше, Давидова, Эльвира Оберг выступят в гонке преследования
6сегодня, 06:07
Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фабьен Клод, Стремсхайм, Сорум, Самуэльссон, Улдал, Наврат пробегут гонку преследования
6сегодня, 06:07
Йоханнесу Бо осталось 9 побед на Кубке мира до повторения рекорда Бьорндалена
36вчера, 15:30
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Перро – 3-й
14вчера, 15:17
Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Хохфильцене, Йоханнес Бо уступил 0,7 секунды
1вчера, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
вчера, 15:37
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
вчера, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
вчера, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
212 декабря, 12:07
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
8 декабря, 15:03
Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
26 декабря, 09:09
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
6 декабря, 04:40
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Рекомендуем