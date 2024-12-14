Пройс о победе в спринте: «Я думала: черт, опять перебор с промахами. Однако у меня были хорошие лыжи»
Франциска Пройс высказалась о победе на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Накануне немецкая биатлонистка выиграла спринт, допустив один промах, и возглавила общий зачет КМ.
«Это очень-очень здорово, особенно с учетом одной ошибки. Я думала: черт, опять перебор [с промахами]. Однако на лыжне выдался отличный день, у меня были действительно хорошие лыжи.
На самом деле классный день. Еще и день рождения моего брата – надеюсь, он сейчас тоже рад!» – сказала Пройс.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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