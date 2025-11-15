  • Спортс
  Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я
2

Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я

Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты на турнире в Идре.

Шведские биатлонисты Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон победили в спринтах на предсезонном турнире в Идре.

Турнир в Идре

Идре, Швеция

Спринт

Женщины

1. Ханна Оберг – 20.27,1 (0)

2. Эльвира Оберг – 34,9 (1)

3. Линн Естблум – 40,8 (0)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.04,5 (1)

5. Анна Магнуссон – 1.09,9 (2)

6. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.12,9 (0)

7. Йоханна Нордквист – 1.18,3 (0)

8. Элла Халварссон – 1.28,5 (2)

9. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.31,9 (2)

10. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.35,5 (0) 

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон – 22.30,0 (0)

2. Филипп Хорн (Германия) – 39,9 (1)

3. Симон Кайзер (Германия) – 53,6 (0)

4. Юстус Штрелов (Германия) – 59,3 (0)

5. Мартин Понсилуома – 1.10,2 (3)

6. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.15,1 (1)

7. Филипп Наврат (Германия) – 1.22,8 (1)

8. Рене Захна (Эстония) – 1.30,8 (0)

9. Леонард Пфунд (Германия) – 1.33,2 (1)

10. Малте Стефанссон – 1.37,2 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
