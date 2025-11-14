Магдалена Нойнер: «Мир спорта больше не для меня. Замечаю это все чаще и чаще, когда приезжаю на Кубок мира»

  • Спортс
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер рассказала, что отдалилась от мира спорта.

«Мир спорта на самом деле больше не для меня. Я замечаю это все чаще и чаще, когда приезжаю на Кубок мира. Это больше не мой мир. Я ушла из него, и это совершенно нормально.

У меня есть друзья и подруги в спорте, но этот мир больше не мой. Всему в жизни свое время», – сказала Нойнер в подкасте Unterm Trikot.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Merkur
