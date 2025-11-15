  • Спортс
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер рассказала, что ее пугала собственная популярность в годы спортивной карьеры.

«Должна сказать, что я не из тех, кто любит быть в центре внимания. Думаю, я научилась этому со временем. Когда я совершила прорыв в 19 лет, я была простой девушкой из баварской деревни. Совершенно обычной. У меня не было представления о большом, необъятном мире. Я немного попутешествовала, но на самом деле понятия не имела, что там происходит.

(О взлете популярности) Меня это напугало. Как и люди, с которыми мне тогда приходилось взаимодействовать, которые чего-то хотели от меня, что-то говорили мне, что-то писали.

Я получала множество автограф-карт. Только недавно обсуждала это со своей помощницей. Несмотря на то, что я много работала над собой, у меня до сих пор есть травма из-за рассылки автографов.

Писем было очень много. Я помню, как мы сидели в саду, там был мой друг, вся моя семья, и мы открывали эти письма одно за другим. Это как в наши дни, когда вы публикуете пост, и люди пишут множество комментариев. И вам приходится читать и отвечать на все эти 1000 комментариев. Никто не может себе представить, какой это объем работы.

С одной стороны, я испытываю огромное чувство благодарности за то, что люди все еще пишут письма спустя 13 лет после окончания моей карьеры, но, с другой стороны, у меня от этого всегда мурашки по коже. Я не хочу и не могу читать все, что получаю, даже если большая часть написана по-доброму или с благими намерениями. Но иногда это подбирается слишком близко», – сказала Нойнер в подкасте Unterm Trikot.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Merkur
