Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кому из публичных личностей в России он доверяет больше всего.

Ранее холдинг «Ромир» составил рейтинг топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Губерниев занял 20-е место.

«То, что я занял 20-е место в рейтинге людей, которым больше всего доверяют россияне, это, конечно, очень приятный момент. К тому же это накладывает на меня большую ответственность. Публичным людям без нее никуда. Я по-прежнему всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной.

Очевидно, что среди спортсменов Овечкину (занявшему 15-е место в рейтинге – прим. Спортс’’) доверяют больше всех, потому что он лидер надежной команды. Люди понимают, что он вернется в Россию и будет работать на благо нашей страны в любом качестве. Он посланник России и нашего спорта за рубежом.

Если бы меня попросили назвать людей, которым больше всего доверяю, я бы остановился на фигурах из мира спорта. Первым будет наш министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, за ним президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов и Евгений Ловчев», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
