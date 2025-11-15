Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й
Норвежские биатлонисты Йохан-Олав Ботн и Марен Киркеэйде выиграли спринты на турнире в Ейлу.
Ейлу, Норвегия
Спринты
Мужчины
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 23.18,7 (0)
2. Исак Фрей (Норвегия) – 4,2 (0)
3. Эрик Перро (Франция) – 16,1 (0)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 25,2 (2)
5. Херман Драмдаль Борге (Норвегия) – 26,2 (1)
6. Йорген Сатер (Норвегия) – 27,9 (0)
7. Ветле Паульсен (Норвегия) – 29,8 (1)
8. Хавард Тостеруд (Норвегия) – 38,1 (0)
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 41,6 (2)
10. Матс Эвербю (Норвегия) – 58,2 (1)
11. Эмильен Жаклен (Франция) – 59,3 (2)
12. Фабьен Клод (Франция) – 59,6 (2)...
17. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.11,1 (2)...
20. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1.14,4 (3)...
22. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.18,7 (3)...
28. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.32,2 (2)...
36. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.49,6 (2)...
45. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.12,2 (4)
Женщины
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 20.29,4 (2)
2. Марит Ойгард (Норвегия) – 0,3 (0)
3. Лотте Лие (Бельгия) – 0,5 (0)
4. Осне Скреде (Норвегия) – 6,3 (1)
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 17,8 (0)
6. Доротея Вирер (Италия) – 25,5 (3)
7. Фрида Доккен (Норвегия) – 26,3 (1)
8. Сири Скар (Норвегия) – 28,0 (0)
9. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 29,2 (1)
10-11. Марит Скуган (Норвегия) – 31,1 (1)
10-11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31,1 (0)
12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 34,0 (3)
13. Рагна Фодстад (Норвегия) – 36,2 (1)
14. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 37,1 (1)
15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 39,0 (2)
16. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 40,1 (2)
17. Майя Клутенс (Бельгия) – 47,4...
31. Камила Жук (Польша) – 1.25,7 (2)...
35. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 1.41,7 (1)...
42. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.53,9 (4)