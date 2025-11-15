Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й