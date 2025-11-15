  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й
4

Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й

Ботн и Киркеэйде выиграли спринты на предсезонном турнире в Ейлу.

Норвежские биатлонисты Йохан-Олав Ботн и Марен Киркеэйде выиграли спринты на турнире в Ейлу.

Турнир в Ейлу

Ейлу, Норвегия

Спринты

Мужчины

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 23.18,7 (0)

2. Исак Фрей (Норвегия) – 4,2 (0)

3. Эрик Перро (Франция) – 16,1 (0)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 25,2 (2)

5. Херман Драмдаль Борге (Норвегия) – 26,2 (1)

6. Йорген Сатер (Норвегия) – 27,9 (0)

7. Ветле Паульсен (Норвегия) – 29,8 (1)

8. Хавард Тостеруд (Норвегия) – 38,1 (0)

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 41,6 (2)

10. Матс Эвербю (Норвегия) – 58,2 (1)

11. Эмильен Жаклен (Франция) – 59,3 (2)

12. Фабьен Клод (Франция) – 59,6 (2)...

17. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.11,1 (2)...

20. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1.14,4 (3)...

22. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.18,7 (3)...

28. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.32,2 (2)...

36. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.49,6 (2)...

45. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.12,2 (4)

Женщины

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 20.29,4 (2)

2. Марит Ойгард (Норвегия) – 0,3 (0)

3. Лотте Лие (Бельгия) – 0,5 (0)

4. Осне Скреде (Норвегия) – 6,3 (1)

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 17,8 (0)

6. Доротея Вирер (Италия) – 25,5 (3)

7. Фрида Доккен (Норвегия) – 26,3 (1)

8. Сири Скар (Норвегия) – 28,0 (0)

9. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 29,2 (1)

10-11. Марит Скуган (Норвегия) – 31,1 (1)

10-11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31,1 (0)

12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 34,0 (3)

13. Рагна Фодстад (Норвегия) – 36,2 (1)

14. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 37,1 (1)

15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 39,0 (2)

16. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 40,1 (2)

17. Майя Клутенс (Бельгия) – 47,4...

31. Камила Жук (Польша) – 1.25,7 (2)...

35. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 1.41,7 (1)...

42. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.53,9 (4) 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМарит Ойгард
logoДоротея Вирер
logoКаролине Эрдал
Марит Скуган
logoсборная Польши жен
Фрида Доккен
Осне Скреде
logoсборная Италии жен
logoАнастасия Кузьмина
Рагна Фодстад
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Бельгии жен
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoКаролине Кноттен
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Словакии жен
logoсборная Норвегии жен
результаты
logoРагнхильд Фемстейневик
logoМайя Клутенс
logoЭмили Калкенберг
Сири Скар
logoЛотте Лие
logoКамила Жук
Турнир в Ейлу
logoсборная Норвегии
Исак Фрей
logoЭрик Перро
logoВетле Шостад Кристиансен
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Франции
logoсборная Италии по биатлону
Хавард Тостеруд
logoСтурла Хольм Лагрейд
Матс Эвербю
Эйнар Хедегарт
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoТоммазо Джакомель
logoЭндре Стремсхайм
Ветле Паульсен
logoКентен Фийон-Майе
logoФабьен Клод
Оскар Ломбардо
logoЭмильен Жаклен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
вчера, 20:23
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
вчера, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
вчера, 16:33
Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я
вчера, 13:19
Дмитрий Васильев: «Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться»
вчера, 10:18
Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду – 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»
вчера, 06:25
Магдалена Нойнер: «Мир спорта больше не для меня. Замечаю это все чаще и чаще, когда приезжаю на Кубок мира»
14 ноября, 12:39
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков, Наталия и Анастасия Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
14 ноября, 08:54
Жанмонно о деле Симон: «Решающий момент уже случился. Можно надеяться на то, что теперь будет происходить что-то хорошее»
13 ноября, 13:25
Дегтярев обсудил с Канделаки работу «Матч ТВ» и вручил ей медаль Озерова на форуме «Россия – спортивная держава»
13 ноября, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29