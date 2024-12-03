Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й

Эндре Стремсхайм лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира в биатлоне.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Мужчины Зачет индивидуальных гонок После 1 гонки из 3 1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 90 2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 75 3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65 4. Виталий Мандзын (Украина) – 55 5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50 6. Эрик Перро (Франция) – 45 7. Яков Фак (Словения) – 41 8. Фабьен Клод (Франция) – 37 9. Тьерри Ланже (Бельгия) – 34 10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31 11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30 12. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 29 13. Симон Эдер (Австрия) – 28 14. Эмильен Жаклен (Франция) – 27