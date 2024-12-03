Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
Эндре Стремсхайм лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира в биатлоне.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Мужчины
Зачет индивидуальных гонок
После 1 гонки из 3
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 90
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 75
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65
4. Виталий Мандзын (Украина) – 55
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50
6. Эрик Перро (Франция) – 45
7. Яков Фак (Словения) – 41
8. Фабьен Клод (Франция) – 37
9. Тьерри Ланже (Бельгия) – 34
10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30
12. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 29
13. Симон Эдер (Австрия) – 28
14. Эмильен Жаклен (Франция) – 27
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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