Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Самуэльссон – 2-й, Стремсхайм – 12-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Укороченная индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.36,6
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3,3
3. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,5
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 30,5
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,0
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,4
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36,2
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 38,0
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,5
10. Фабьен Клод (Франция) – 46,5
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 50,4
12. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 50,5...
15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.01,2
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.31,5 (2)
2. Якко Ранта (Финляндия) – 1.38,0 (1)
3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,4 (6)
4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.38,7 (1)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,9 (2)
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.39,0 (0)
7. Симон Эдер (Австрия) – 1.41,7 (0)...
30. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.50,8 (1)...
35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,4 (0)
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