Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Самуэльссон – 2-й, Стремсхайм – 12-й

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Укороченная индивидуальная гонка Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.36,6 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3,3 3. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,5 4. Йеспер Нелин (Швеция) – 30,5 5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,0 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,4 7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36,2 8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 38,0 9. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,5 10. Фабьен Клод (Франция) – 46,5 11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 50,4 12. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 50,5... 15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.01,2 Скорострельность 1. Адам Раннелс (Канада) – 1.31,5 (2) 2. Якко Ранта (Финляндия) – 1.38,0 (1) 3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,4 (6) 4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.38,7 (1) 5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,9 (2) 6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.39,0 (0) 7. Симон Эдер (Австрия) – 1.41,7 (0)... 30. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.50,8 (1)... 35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,4 (0)