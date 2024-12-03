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Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Самуэльссон – 2-й, Стремсхайм – 12-й

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Укороченная индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.36,6

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3,3

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,5

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 30,5

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33,0

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,4

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36,2

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 38,0

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,5

10. Фабьен Клод (Франция) – 46,5

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 50,4

12. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 50,5...

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.01,2

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.31,5 (2)

2. Якко Ранта (Финляндия) – 1.38,0 (1)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,4 (6)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.38,7 (1)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,9 (2)

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.39,0 (0)

7. Симон Эдер (Австрия) – 1.41,7 (0)...

30. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.50,8 (1)...

35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,4 (0)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Швеции
logoсборная Германии
Эндре Стремсхайм
logoсборная Франции
Вебьорн Сорум
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoсборная Австрии
logoВетле Шостад Кристиансен
logoФабьен Клод
Жереми Финелло
logoТеро Сеппяля
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoМартин Понсилуома
logoЭмильен Жаклен
logoКентен Фийон-Майе
Якко Олави Ранта
logoсборная Канады
logoСимон Эдер
Йоша Буркхальтер
logoСебастьян Самуэльссон
logoЮстус Штрелов
logoАдам Раннелс
logoЙеспер Нелин
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