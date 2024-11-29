Фуркад о золоте Олимпиады-2010 после допинг-бана Устюгова: «Это вызывает смешанные эмоции. Удовлетворен, что борьба с допингом приносит плоды даже 15 лет спустя»

Мартен Фуркад рассказал о смешанных чувствах после допинг-бана Евгения Устюгова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе 4-летнюю дисквалификацию российского биатлониста по делу об отклонениях в биологическом паспорте. В частности, Устюгов лишится золота Олимпиады-2010 в масс-старте, а чемпионом признают француза Фуркада , занявшего тогда второе место.

«Я построил свою жизнь на основе этой серебряной медали (первая награда Фуркада на главных стартах – Спортс’‘) – она имела настолько фундаментальное значение, что новость о дисквалификации победителя того масс-старта в Ванкувере-2010 невольно вызывает у меня смешанные эмоции.

Прежде всего, удовлетворение от того, что борьба с допингом приносит плоды даже 15 лет спустя. Борьба, в которую я вложил столько сил, в конечном итоге преобразовала цвет моей первой медали.

Также я испытываю гордость за то, что стал олимпийским чемпионом на трех разных Олимпиадах с 2010-го по 2018-й. Сейчас, когда мы ошибочно пытаемся классифицировать спортсменов, чьи дисциплины не предоставляют им одинаковых медальных шансов, это достижение приносит мне наибольшее удовлетворение.

Наконец, есть вопрос, который навсегда останется без ответа: как сложилась бы моя карьера, если бы я выиграл золото на своих первых Играх?

Время справедливости еще не наступило окончательно, но сегодня мои мысли обо всех спортсменах, которым не повезло так, как мне», — написал Фуркад в социальных сетях.

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова