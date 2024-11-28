Бывший российский биатлонист Исхаков, перешедший в сборную Словакии: «Надеюсь, меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать»
Экс-российский биатлонист Исхаков заявил, что готов бороться за сборную Словакии.
Артуру Исхакову 21 год, он перешел в словацкую сборную в 2022 году.
«Мне нравится, что в словацкой биатлонной семье хорошие дружеские отношения. Тренеры помогают мне в стрельбе и в физической подготовке.
Я надеюсь, что меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать и бороться за Словакию.
Моя цель – попасть на чемпионат мира. Не только поучаствовать в нем, но и набрать очки и конкурировать с лучшими биатлонистами мира», – сказал Артур Исхаков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sportovy.cas.sk
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