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  • Бывший российский биатлонист Исхаков, перешедший в сборную Словакии: «Надеюсь, меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать»
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Бывший российский биатлонист Исхаков, перешедший в сборную Словакии: «Надеюсь, меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать»

Экс-российский биатлонист Исхаков заявил, что готов бороться за сборную Словакии.

Артуру Исхакову 21 год, он перешел в словацкую сборную в 2022 году. 

«Мне нравится, что в словацкой биатлонной семье хорошие дружеские отношения. Тренеры помогают мне в стрельбе и в физической подготовке. 

Я надеюсь, что меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать и бороться за Словакию.

Моя цель – попасть на чемпионат мира. Не только поучаствовать в нем, но и набрать очки и конкурировать с лучшими биатлонистами мира», – сказал Артур Исхаков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sportovy.cas.sk
Артур Исхаков
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переходы
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