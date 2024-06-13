Каплина и Бурундуков покинули сборную ХМАО-Югры

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Биатлонисты Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков покинули сборную ХМАО-Югры.

Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на главного тренера региональной команды Евгения Редькина.

По информации издания, причиной ухода Каплиной стало нежелание работать с региональными тренерами после того, как она не попала в состав сборной России.

Редькин отметил, что Каплина продолжит карьеру в команде Башкортостана. Бурундуков будет выступать за Тюменскую область.

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3 комментария
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Ну Елизавета в прошедшем сезоне реально просела по результатам, особенно стрельба
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жаль надо было ей в Тюмень на подмогу Вике и Ульяне
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Ответ sergey2022
Ну Елизавета в прошедшем сезоне реально просела по результатам, особенно стрельба
по скорости норм! в эстафетах так вообще незаменима
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