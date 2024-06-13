Каплина и Бурундуков покинули сборную ХМАО-Югры

Биатлонисты Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков покинули сборную ХМАО-Югры.

Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на главного тренера региональной команды .

По информации издания, причиной ухода Каплиной стало нежелание работать с региональными тренерами после того, как она не попала в состав сборной России.

Редькин отметил, что продолжит карьеру в команде Башкортостана. Бурундуков будет выступать за Тюменскую область.