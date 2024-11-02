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Губерниев о российских биатлонистах: «Если бы кто-то думал всерьез сменить гражданство, вряд ли возникли бы препоны»

Дмитрий Губерниев считает, что биатлонисты могли бы переходить в другие страны.

Ранее Даниил Серохвостов выразил мнение, что за рубежом не нуждаются в российских биатлонистах.

«Я думаю, что отчасти Серохвостов прав. Но здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Мы же привыкли сидеть на месте и ждать, пока нам позвонят и скажут, что есть такой или иной шанс. Сейчас понятно, что есть боязнь вторичных санкций, а русские не в моде, особенно в биатлоне. Это еще мягко говоря.

Но если идти навстречу друг другу и разговаривать, все возможно. Думаю, что если бы кто-то думал всерьез сменить гражданство, вряд ли возникли бы препоны. Он смог бы это сделать.

А так ты выступаешь в России на радость всем нам, потому что нам нужны сильные биатлонисты. Деньги им платят, многие вообще зарабатывают больше, чем раньше. Все находятся на виду.

Раньше многие знали только по шесть человек у мужчин и женщин из числа тех, кто выступает на Кубках мира, а теперь на виду 96 человек. Так что с Серохвостов соглашусь лишь частично», – отметил комментатор Губерниев.

С 2022 года россияне не допускаются к участию в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Биатлонисты никому не нужны в других странах». Даниил Серохвостов об отсутствии переходов

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок мира по биатлону
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
переходы
logoДаниил Серохвостов
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