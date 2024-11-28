Кубок IBU. Лиен, Эрдал, Фемстейневик, Скуган, Бонду, Бене, Шевалье, Скоттхайм выступят в спринте

Лиен и Скуган выступят в спринте на Кубке IBU в Идре 28 ноября.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 1-й этап Идре, Швеция Спринт Женщины Начало – 16.00 по московскому времени. Старт-лист 2. Ида Лиен (Норвегия) 4. Хло Шевалье (Франция) 8. Марит Скуган (Норвегия) 11. Анаэлль Бонду (Франция) 13. Марион Визенсартер (Германия) 14. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) 15. Камиль Бене (Франция) 19. Йоханна Скоттхайм (Швеция) 20. София Шнайдер (Германия) 23. Беатриче Трабукки (Италия) 29. Тереза Винкларкова (Чехия) 31. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 34. Ханна Кебингер (Германия) 35. Каролине Эрдал (Норвегия) 36. Ирене Кадуриш (Швейцария) 37. Стефани Шерер (Германия) 39. Линда Цингерле (Италия) 41. Пола Боте (Франция) 59. Фани Бертран (Франция) 68. Марлен Фихтнер (Германия) 108. Анна Вайдель (Германия)