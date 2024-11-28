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Кубок IBU. Лиен, Эрдал, Фемстейневик, Скуган, Бонду, Бене, Шевалье, Скоттхайм выступят в спринте

Лиен и Скуган выступят в спринте на Кубке IBU в Идре 28 ноября.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

1-й этап

Идре, Швеция

Спринт

Женщины

Начало – 16.00 по московскому времени.

Старт-лист

2. Ида Лиен (Норвегия)

4. Хло Шевалье (Франция)

8. Марит Скуган (Норвегия)

11. Анаэлль Бонду (Франция)

13. Марион Визенсартер (Германия)

14. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

15. Камиль Бене (Франция)

19. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

20. София Шнайдер (Германия)

23. Беатриче Трабукки (Италия)

29. Тереза Винкларкова (Чехия)

31. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

34. Ханна Кебингер (Германия)

35. Каролине Эрдал (Норвегия)

36. Ирене Кадуриш (Швейцария)

37. Стефани Шерер (Германия)

39. Линда Цингерле (Италия)

41. Пола Боте (Франция)

59. Фани Бертран (Франция)

68. Марлен Фихтнер (Германия)

108. Анна Вайдель (Германия)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Линда Цингерле
Ханна Кебингер
Марлен Фихтнер
logoАнна Вайдель
logoКубок IBU
Анаэлль Бонду
сборная Гренландии жен
logoКаролине Эрдал
logoТереза Винкларкова
Рагнхильд Фемстейневик
результаты
Стефани Шерер
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Ирене Кадуриш
Пола Боте
logoИда Лиен
logoсборная Швейцарии жен
Беатриче Трабукки
logoсборная Чехии жен
Марит Скуган
logoсборная Норвегии жен
Фани Бертран
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
Укалек Астри Слеттемарк
logoХло Шевалье
спринт (жен)
logoсборная Франции жен
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