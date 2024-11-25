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Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске пройдет 1-й этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

29 ноября, пятница

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ

30 ноября, суббота

Сингл-микст

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

1 декабря, воскресенье

Смешанная эстафета

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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