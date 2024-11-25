Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске пройдет 1-й этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 1-й этап Ханты-Мансийск Расписание трансляций 29 ноября, пятница Спринт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, женщины 12:00 Матч ТВ 30 ноября, суббота Сингл-микст 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена 1 декабря, воскресенье Смешанная эстафета 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.