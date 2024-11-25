Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
С 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске пройдет 1-й этап Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
1-й этап
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
29 ноября, пятница
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, женщины
12:00 Матч ТВ
30 ноября, суббота
Сингл-микст
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена
1 декабря, воскресенье
Смешанная эстафета
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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