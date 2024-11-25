Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне
Пролог – это соревнования в формате лыжного спринта на 100 метров или дуэльной стрельбы, которые проходят перед основной программой российских турниров.
Ближайший пролог в формате лыжной стометровки пройдет 27 ноября в Ханты-Мансийске на первом этапе Кубка России.
В новом сезоне в соревнованиях будут участвовать четыре команды:
«Улыбаемся и Бажин»: Кирилл Бажин (капитан), Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Александр Поварницын, Евгений Сидоров; Владислава Гаврилова, Анастасия Егорова, Валерия Каюмова, Кристина Резцова, Наталия Шевченко.
«Люди ИК»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко; Денис Иродов, Олег Домичек, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Кирилл Стрельцов.
«Заземлители»: Евгений Емерхонов (капитан), Никита Блинов, Алексей Зубарев, Виктор Плицев, Даниил Усов; Любовь Калинина, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Жанна Максимович, Полина Плюснина.
«Виктори»: Виктория Сливко (капитан), Кира Дюжева, Елизавета Каплина, Кристина Павлушина, Юлия Шеллер; Александр Бектуганов, Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев, Никита Поршнев.
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