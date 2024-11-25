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  • Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне
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Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне

Стали известны составы команд второго сезона пролога в российском биатлоне.

Пролог – это соревнования в формате лыжного спринта на 100 метров или дуэльной стрельбы, которые проходят перед основной программой российских турниров.

Ближайший пролог в формате лыжной стометровки пройдет 27 ноября в Ханты-Мансийске на первом этапе Кубка России.

В новом сезоне в соревнованиях будут участвовать четыре команды:

«Улыбаемся и Бажин»: Кирилл Бажин (капитан), Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Александр Поварницын, Евгений Сидоров; Владислава Гаврилова, Анастасия Егорова, Валерия Каюмова, Кристина Резцова, Наталия Шевченко.

«Люди ИК»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко; Денис Иродов, Олег Домичек, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Кирилл Стрельцов.

«Заземлители»: Евгений Емерхонов (капитан), Никита Блинов, Алексей Зубарев, Виктор Плицев, Даниил Усов; Любовь Калинина, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Жанна Максимович, Полина Плюснина.

«Виктори»: Виктория Сливко (капитан), Кира Дюжева, Елизавета Каплина, Кристина Павлушина, Юлия Шеллер; Александр Бектуганов, Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев, Никита Поршнев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
logoАлександр Поварницын
Алексей Вагин
Кирилл Бажин
logoКристина Резцова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Егорова
Евгений Сидоров
logoСветлана Миронова
logoИрина Казакевич
Тамара Дербушева (Воронина)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoАнастасия Шевченко
Денис Иродов
Олег Домичек
logoКирилл Стрельцов
Евгений Емерхонов
Рустам Каюмов
Любовь Калинина
logoВиктория Сливко
Кира Дюжева
Алина Кудисова
Андрей Вьюхин
Елизавета Каплина
Юлия Шеллер
logoНикита Поршнев
Вячеслав Малеев
logoсборная России жен
logoКубок России
logoсборная России
Виктор Плицев
Кристина Павлушина
Дмитрий Иванов
Михаил Бурундуков
Жанна Максимович
Анна Григорьева
Алексей Зубарев
Владислава Гаврилова
Даниил Усов
Александр Бектуганов
Вадим Истамгулов
Полина Плюснина
Никита Блинов
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