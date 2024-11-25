Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне

Стали известны составы команд второго сезона пролога в российском биатлоне.

Пролог – это соревнования в формате лыжного спринта на 100 метров или дуэльной стрельбы, которые проходят перед основной программой российских турниров.

Ближайший пролог в формате лыжной стометровки пройдет 27 ноября в Ханты-Мансийске на первом этапе Кубка России.

В новом сезоне в соревнованиях будут участвовать четыре команды:

«Улыбаемся и Бажин» : Кирилл Бажин (капитан), Михаил Бурундуков, Алексей Вагин , Александр Поварницын , Евгений Сидоров ; Владислава Гаврилова, Анастасия Егорова , Валерия Каюмова , Кристина Резцова , Наталия Шевченко .

«Люди ИК» : Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева , Светлана Миронова , Ульяна Нигматуллина , Анастасия Шевченко ; Денис Иродов , Олег Домичек , Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов , Кирилл Стрельцов .

«Заземлители» : Евгений Емерхонов (капитан), Никита Блинов, Алексей Зубарев, Виктор Плицев, Даниил Усов; Любовь Калинина , Анна Григорьева, Алина Кудисова , Жанна Максимович, Полина Плюснина.

«Виктори» : Виктория Сливко (капитан), Кира Дюжева , Елизавета Каплина , Кристина Павлушина, Юлия Шеллер ; Александр Бектуганов, Андрей Вьюхин , Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев , Никита Поршнев .