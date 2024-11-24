Поршнев о серебре в масс-старте: «Мы тоже не из библиотеки вышли, тренируемся»

Биатлонист Никита Поршнев оценил свое выступление на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Сегодня Поршнев занял второе место в масс-старте, уступив 15,1 секунды Даниилу Серохвостову.

«Как я вчера сказал: мы же тоже не из библиотеки вышли, тренируемся. Огромное спасибо моему региону, выступаем у себя дома. Мы тренировались весь год, я хотел порадовать своих болельщиков, что я сегодня и сделал.

Сегодня присутствует на трибунах практически вся моя семья, которая здесь проживает. Все меня поддерживают, особенно моя дочь и моя жена. Я на каждом круге на них смотрел и хотел чем-то их сегодня порадовать.

У меня был план за кем-то все время отсиживаться, а на последнем круге уже терпеть. Потому что я не привык поддерживать такой темп, который показывают сейчас лидеры. Но в этом году здоровье и силы позволяют бороться, поэтому в будущем, может быть, буду даже лидировать выходить.

Сейчас рад, что смог держаться по кругу, чувствовал в себе силы. Сначала даже сам удивлялся: как я так не отстаю. Вышел с Максимом Воробьем, он отстал, а я держусь. Думаю: ладно, значит, надо ноль стрелять и за призы бороться. Так и сделал», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».