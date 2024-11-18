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Шашилов о призовых за Кубок МЛКБ: «У меня большой персонал: доктор, массажист, оружейник. Я им все раздал»

Тренер Михаил Шашилов рассказал, как распорядился призовыми с Кубка МЛКБ.

Анастасия Шевченко из группы Шашилова заняла второе место в масс-старте.

«Все получилось хорошо. Это безответственный старт, который не принес нам никаких проблем. Все проблемы, которые у нас были в тренировочном процессе, проявились на лицо. Есть над чем работать, но в целом мне все понравилось на этих стартах.

Все спрашивают меня про заработанные деньги, но забывают, что у меня большой персонал: есть доктор, массажист, оружейник, так что это общая награда. Они обрадовались. Мы живем другой жизнью, поэтому я уже давно им все раздал», – сказал Шашилов.

Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
logoсборная России жен
logoМихаил Шашилов
деньги
Международная лига клубного биатлона
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