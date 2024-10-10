Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
На соревнованиях Кубка МЛКБ наградят денежными призами тренеров.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
«Благодаря усилиям Валерия Николаевича Польховского привлечены дополнительные средства для вручения призовых. Такого нет даже на Кубке мира!
Каждому наставнику спортсменов, занявших с первого по 10-е место, будут вручены призовые в размере 100 тыс. рублей
Тренеры команд, финишировавших в топ-6 в смешанной эстафете, также получат по одному денежному призу 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм МЛКБ
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