Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ

На соревнованиях Кубка МЛКБ наградят денежными призами тренеров.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Благодаря усилиям Валерия Николаевича Польховского привлечены дополнительные средства для вручения призовых. Такого нет даже на Кубке мира!

Каждому наставнику спортсменов, занявших с первого по 10-е место, будут вручены призовые в размере 100 тыс. рублей

Тренеры команд, финишировавших в топ-6 в смешанной эстафете, также получат по одному денежному призу 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.