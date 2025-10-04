  • Спортс
  Александр Тихонов: «Спорт должен быть вне политики, а кучка политиков-уродов этому мешает. Они хотят воевать против России»
Александр Тихонов: «Спорт должен быть вне политики, а кучка политиков-уродов этому мешает. Они хотят воевать против России»

Александр Тихонов резко отреагировал на слова шведской лыжницы Сван о россиянах.

Линн Сван ранее сообщила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась. 

– Напомните этой дуре, где были бы шведы, если бы не русские. Какие победы мы одержали. В моем понимании Швеция была шестеркой на задворках России. Многие скандинавы шли во время Второй мировой войны в рядах фашистов, а мы их освобождали потом от фашизма. Они этого не забыли.

У меня сегодня складывается впечатление, что весь мир борется с огромнейшей территорией России. Моськи, которые лают на слона. Это все равно что на ковер выйдет 50-килограммовый боец и будет пытаться сражаться со 100-килограммовым.

Они не могут понять, что всего-навсего необходимо спорт вывести из-под политики. Мы ратуем за это. Всю жизнь мы говорили, что спорт вне политики, но есть идиоты, которые за последние годы сделали его абсолютно политизированным. Нельзя этого делать.

Давайте попробуем быть великими в спорте и не потакать идиотам, которые хотят развязать войну. Я обращаюсь ко всем народам всего земного шара: «Давайте подумаем о мире! Спорт должен быть вне политики». А кучка политиков-уродов этому мешает. Они хотят воевать против России.

– Может ли заявление шведской лыжницы повлиять на позицию международной федерации по допуску россиян на Олимпиаду?

– Никогда в жизни, она просто дура законченная. Нормальные люди таких заявлений не делают. Она больная просто, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов. 

Дмитрий Губерниев: «Если Сван не хочет соревноваться с русскими – хрен с ней. Обосрется от страха, как только увидит Непряеву»

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Политика
