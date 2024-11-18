Нуждов о призовых в биатлоне: «Каждый труд должен достойно оплачиваться – возьмите футбол, хоккей… Биатлонисты трудятся не меньше»
Алексей Нуждов считает, что биатлонисты должны достойно вознаграждаться.
16-17 ноября в Ханты-Мансийске проходил ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Победители гонок получали по 1 миллиону рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250 тысяч.
«Никто не говорит, что деньги – это главное. Весь вопрос в том, что каждый труд должен достойно оплачиваться. Возьмите футбол, хоккей…
Биатлонисты трудятся не меньше, не меньше сил вкладывают», – отметил генеральный директор МЛКБ Нуждов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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