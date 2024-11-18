Халили о лыжнице Степановой: «Вероника выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов»

Карим Халили ответил Веронике Степановой насчет денег в биатлоне и лыжах.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова заявила , что завидует биатлонистам и, в частности, Халили из-за больших призовых.

– Я бы не сказал, что в лыжах ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что когда Вероника участвует, то выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов.

– Не думаешь, что после твоей победы в Кубке МЛКБ, где ты заработал миллион в масс‑старте и хорошие призовые в эстафете, Степанова будет завидовать еще больше?

– Нет. И мы всегда рады, мы ждем Веронику в биатлоне, никаких проблем. Все больше лыжников, насколько я знаю, переходит, поэтому добро пожаловать, – сказал бронзовый олимпийский призер в биатлоне Халили.