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Халили о лыжнице Степановой: «Вероника выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов»

Карим Халили ответил Веронике Степановой насчет денег в биатлоне и лыжах.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова заявила, что завидует биатлонистам и, в частности, Халили из-за больших призовых.

– Я бы не сказал, что в лыжах ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что когда Вероника участвует, то выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов.

– Не думаешь, что после твоей победы в Кубке МЛКБ, где ты заработал миллион в масс‑старте и хорошие призовые в эстафете, Степанова будет завидовать еще больше?

– Нет. И мы всегда рады, мы ждем Веронику в биатлоне, никаких проблем. Все больше лыжников, насколько я знаю, переходит, поэтому добро пожаловать, – сказал бронзовый олимпийский призер в биатлоне Халили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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деньги
Международная лига клубного биатлона
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