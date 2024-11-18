Халили о лыжнице Степановой: «Вероника выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов»
Карим Халили ответил Веронике Степановой насчет денег в биатлоне и лыжах.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова заявила, что завидует биатлонистам и, в частности, Халили из-за больших призовых.
– Я бы не сказал, что в лыжах ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что когда Вероника участвует, то выигрывает столько гонок, что ей ничего не мешает зарабатывать не меньше биатлонистов.
– Не думаешь, что после твоей победы в Кубке МЛКБ, где ты заработал миллион в масс‑старте и хорошие призовые в эстафете, Степанова будет завидовать еще больше?
– Нет. И мы всегда рады, мы ждем Веронику в биатлоне, никаких проблем. Все больше лыжников, насколько я знаю, переходит, поэтому добро пожаловать, – сказал бронзовый олимпийский призер в биатлоне Халили.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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