  • «Твои эфиры – это гарантированные рейтинги. Аудитория чувствует искренность». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поздравил Губерниева с днем рождения
Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил Дмитрия Губерниева с днем рождения.

Сегодня комментатору, телеведущему, советнику министра спорта России Губерниеву исполнился 51 год. Он работает на «Матч ТВ» с самого начала вещания – с ноября 2015 года.

«Голос биатлона, человек-праздник и «скромный комментатор Всея Руси» – дорогой Дима, у тебя много официальных и народных титулов, но их количество не сравнить с той любовью зрителей, которую ты завоевал за все годы работы.

Твои эфиры – это гарантированные рейтинги, а мероприятия с твоим участием обречены на успех, потому что аудитория чувствует искренность и никогда не приемлет фальши. Поэтому мы уже не спрашиваем у партнеров, кого они хотят видеть ведущим или чей комментарий нам взять по любой теме – ответ очевиден.

Мы знакомы, кажется, больше 15 лет и уж точно знаю: какой ты в жизни, такой и на сцене или в эфире. И именно это делает тебя уникальным в профессии. Работать с тобой – привилегия и ни с чем не сравнимый опыт. С днем рождения! Будь!» – написал Александр Тащин в телеграм-канале.

«Меня прет! Настоящая спортивная жизнь для меня – здесь». Губерниев впервые за 3 года комментирует из-за границы

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Тащина
