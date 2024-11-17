Нуждов о дефиците патронов: «У нас в федерации Московской области такой проблемы нет. Это непросто, но мы справляемся»
Алексей Нуждов высказался о нехватке патронов в российском биатлоне.
Ранее на дефицит патронов пожаловались чемпионы мира Антон Бабиков и Александр Логинов.
«Насчет патронов в сборной России это вопрос не ко мне. Как президент федерации Московской области могу сказать, что у нас такой проблемы нет.
Да, это непросто, но мы справляемся», – заявил Нуждов, который также является гендиректором Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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