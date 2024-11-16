Нуждов о финише Серохвостова и Халили: «Есть понятная и справедливая претензия – спортивная составляющая здесь была нивелирована»

Алексей Нуждов высказался о финише Серохвостова и Халили на Кубке МЛКБ.

Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу. Халили стал первым, Серохвостов – вторым.

– Самая обсуждаемая тема первого дня соревнований – это финиш Серохвостова и Халили. Мнения по этому поводу разделились. Как вы относитесь к решению биатлонистов отказаться от полноценной борьбы на финише?

– У меня тоже, честно говоря, двоякое отношение к этому. Думаю, мы спокойно все это вместе с ребятами обсудим. Понятно, что среди болельщиков мнения разделились.

Есть понятная и справедливая претензия, что хотелось увидеть спортивную составляющую, а здесь она была, в части мужского финиша, нивелирована. Я не думаю, что за этим стояла какая-то несерьезность. Можно как угодно рассуждать, но гонку фактически они выиграли, с этим спорить никто не будет. То есть они действительно были лучшими.

Сейчас они, наверное, тоже читают и думают, что есть справедливость в словах зрителей, которые хотели бы, чтобы и на финише была чисто спортивная борьба. С другой стороны, в этом, наверное, есть что-то новое, медийное. Тут нужен разумный компромисс.

На будущее, по моему мнению, все-таки надо предусмотреть в регламенте подобные случаи, чтобы исключить элементы отсутствия борьбы, моменты, которые позволяют не бороться.

Смотрю комментарии болельщиков, и там две трети говорят, что хотелось бы борьбы, а одна треть благосклонно к этому относится. С холодной головой еще посмотрим статистику и тогда окончательно решим, – сказал гендиректор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу