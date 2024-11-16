Дмитрий Васильев: «IBU очень сильно давит на другие страны, поэтому те боятся санкций. Немцы с удовольствием бы поучаствовали в соревнованиях в России»

Дмитрий Васильев считает, что иностранцам интересна клубная лига биатлона России.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске проходит ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ ). В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Беларуси.

«Пока сложно приглашать иностранцев. Очень сильно давит Международный союз биатлонистов (IBU) на другие страны, поэтому те боятся санкций. Я вас уверяю и знаю, что очень многие хотят к нам приехать.

Даже немцы с удовольствием бы поучаствовали в соревнованиях в России и готовы к этому, но в сложившихся обстоятельствах сделать это невероятно сложно. Мы с Алексеем Нуждовым неоднократно обсуждали эти вопросы, но я думаю, что это возможно будет только после окончания СВО.

Что касается моих слов про желание немцев к нам приехать, я же периодически созваниваюсь со своими друзьями. Не буду, конечно, называть фамилии, но могу точно сказать, что они четко дают понять, что симпатизируют нам. И опять же по понятным причинам не могут это публично озвучивать.

А так, у меня там остались друзья и люди, которые понимают абсурдность происходящего в мире и бессмысленность санкций в отношении нашей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев в комментарии для «ВсеПроСпорт».

Сегодня на Кубке МЛКБ завершились масс-старты. Первое место в мужской гонке занял Карим Халили, который на финише разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень‑ножницы‑бумага ».

«К этому можно отнестись с иронией или слишком предвзято. Мне кажется, ребята попытались просто сделать что‑то необычное. Тем более что Халили все равно выигрывал и подождал своего коллегу. В итоге получил свой заслуженный приз. Мне кажется, это была заготовка, чтобы сыграть на публику. Но в целом все было очень серьезно и по справедливости. Халили все равно выиграл абсолютно объективно.

Многие обратили внимание на этот момент. Мне даже звонили из сборной России по футболу по этому поводу. Так что да, ребята обратили на себя внимание и заставили о себе говорить», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Самый странный финиш в истории биатлона: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу