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Логинов о восстановлении после травмы: «Кисть и предплечье слабые, пока нет уверенности в стрельбе. Полторы недели назад только начал пробовать силовые нагрузки»

Биатлонист Александр Логинов рассказал о восстановлении после травмы руки.

В августе на сборе в Сочи спортсмен упал на лыжероллерах и получил перелом руки.

«Кисть руки пока слабая, не хочет удерживать винтовку. Всего второй раз лежа на тренировке стреляю. Стоя практически ничего не поменялось. Кисть и предплечье слабые, пока нет такой уверенности, надежности в стрельбе. Но все равно сейчас уже проще намного.

Полторы недели назад только начал пробовать силовые нагрузки, отжиматься начал пару дней назад. Понятно, что где‑то на подъемах в силовом компоненте буду провисать. Но к новому году будет полегче», – сказал Логинов.

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский отметил, что Логинов накануне Кубка МЛКБ провел всего две тренировки, на которых стрелял лежа.

«Накануне неудачно стрелял, на пристрелке уже все неплохо. Все равно большой шаг вперед сделал. Переосмыслил видимо за ночь (улыбается).

Он теряет на изготовке теперь очень много времени, секунд 5 сверху получается. Раньше стрелял за 13 секунд, теперь за 18.

Он все время работал стоя до приезда сюда, с лежкой была проблема. Но восстановление четко шло по графику», – добавил Кугаевский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
травмы
logoАлександр Логинов
Максим Кугаевский
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