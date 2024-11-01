Кугаевский о Логинове: «Я уверен, мы увидим его уже на ноябрьских стартах. Он парень волевой и очень мотивирован»
Биатлонист Александр Логинов может вернуться на соревнования в ноябре.
Об этом сообщил главный тренер сборной Тюменской Максим Кугаевский. В конце августа Логинов травировал руку на сборе в Сочи, ему сделали операцию.
«У Саши восстановление идет по плану. Закончил УТС в Тюмени, где уже приступил к комплексным тренировкам. Правда, стрелял пока только стоя, чтобы не травмировать руку в изготовке.
Сегодня переехал в Ханты‑Мансийск, где и продолжит подготовку к сезону. Он парень волевой и очень мотивирован. Я уверен, что мы увидим его уже на ноябрьских стартах», – сказал Кугаевский.
Логинову 32 года, он чемпион мира в спринте и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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