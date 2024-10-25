Логинов о восстановлении после травмы: «Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели»
Александр Логинов рассказал, как проходит восстановление после травмы руки.
В августе на сборе в Сочи биатлонист упал на лыжероллерах и получил перелом руки.
«Прошло семь недель после операции. Теперь начинаю разрабатывать руку, потихонечку активничать ею. Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели.
Сейчас, я думаю, если все вернуть на круги своя после травмы, то все будет хорошо», – сказал Логинов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Тюменская арена
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