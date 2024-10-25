Логинов о восстановлении после травмы: «Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели»

Александр Логинов рассказал, как проходит восстановление после травмы руки.

В августе на сборе в Сочи биатлонист упал на лыжероллерах и получил перелом руки.

«Прошло семь недель после операции. Теперь начинаю разрабатывать руку, потихонечку активничать ею. Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели.

Сейчас, я думаю, если все вернуть на круги своя после травмы, то все будет хорошо», – сказал Логинов.