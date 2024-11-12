Дмитрий Васильев: «Если зимняя Олимпиада будет с нейтральным статусом, нужно ее пропустить. Это предательство»
Дмитрий Васильев призвал не ехать на Олимпиаду-2026 из-за нейтрального статуса.
«Если зимняя Олимпиада будет с нейтральным статусом, то, конечно, нужно ее пропустить, не ехать туда. Я всем говорил, что и в Париж не надо отправляться в нейтральном статусе. Это предательство. И с зимней Олимпиадой ничего не изменится.
Спортсмены ничего не нарушили. Могут быть претензии к государству. Ну тогда и занимайтесь на уровне политики. Для этого существует ООН, Совет Безопасности. При чем здесь спортсмены?
Это незаконное лишение флага и гимна. Поэтому спортсмены должны определиться, на какой они стороне», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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