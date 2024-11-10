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Артем Истомин: «Олимпиада – главная цель каждого спортсмена, который занимается олимпийским видом. Никакие денежные и неденежные блага его так не мотивируют»

Артем Истомин оценил значимость Олимпийских игр для российских биатлонистов.

Следующие зимние Игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«В принципе каждый спортсмен, который занимается олимпийским видом спорта, у него главная цель – это Олимпиада. В любом случае.

Никакие блага – денежные, неденежные – его так не мотивируют, как сама по себе Олимпиада. Поэтому весь путь спортсмена выстроен с прицелом на Олимпиаду – это как, наверное, его итог спортивной карьеры. Поэтому все, конечно, думают о ней», – сказал тренер сборной России по биатлону Истомин.

С весны 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: СБР
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Артем Истомин
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