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Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»

Биатлонистки группы Михаила Шашилова поучаствуют в лыжной гонке 11 ноября.

Спортсменки пробегут 5 км в рамках соревнований «Югория. Первый снег».

– Все ли здоровы, все ли тренируются в полном объеме?

– Да, на тренировке команды – практически все. За исключением Анастасии Батмановой, но об этом она сама доложит, я думаю. Так что у нее тоже все хорошо, здоровье в порядке. Немножко подкатывается.

А так, все здоровы, все в полном боевом настрое.

– Какие сейчас планы перед стартом Кубка России, планируются ли какие-то контрольные тренировки?

– Да, будет контрольный старт в рамках соревнований с лыжниками, побежим гладкую гонку 5 км. Затем выйдем на старт смешанной эстафеты – клубные соревнования будут проводиться (16-17 ноября в рамках Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске – Спортс’‘), поучаствуем в них.

Затем начнем стартовать первый Кубок, а дальше будем раскручиваться по сезону, – ответил старший тренер женской сборной России Шашилов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: СБР
logoсборная России жен
logoКубок России
logoМихаил Шашилов
Анастасия Батманова
Международная лига клубного биатлона
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