Батманова пропустит старт сезона в Красноярске из-за последствий болезни
Российская биатлонистка Анастасия Батманова пропустит старт сезона в Красноярске.
Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.
«Много народу у нас переболело. Сначала заболела в Минске Виктория Сливко, а Настя Батманова с ней жила. Произошла цепная реакция. Сейчас она выздоровела и пока начала тренироваться в щадящем режиме. Сейчас она едет на «Лауру», где будет готовиться до следующего сбора в Минске. Везти Батманову в Красноярск не имеет никакого смысла. Не готова она бегать», – рассказал Шашилов.
В Красноярске 6-8 сентября пройдет этап Кубка Содружества, 12-15 сентября – чемпионат России по летнему биатлону.
Батманова в прошедшем сезоне стала чемпионкой Спартакиады в спринте.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Vprognoze
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