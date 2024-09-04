Батманова пропустит старт сезона в Красноярске из-за последствий болезни

Российская биатлонистка Анастасия Батманова пропустит старт сезона в Красноярске.

Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«Много народу у нас переболело. Сначала заболела в Минске Виктория Сливко, а Настя Батманова с ней жила. Произошла цепная реакция. Сейчас она выздоровела и пока начала тренироваться в щадящем режиме. Сейчас она едет на «Лауру», где будет готовиться до следующего сбора в Минске. Везти Батманову в Красноярск не имеет никакого смысла. Не готова она бегать», – рассказал Шашилов.

В Красноярске 6-8 сентября пройдет этап Кубка Содружества, 12-15 сентября – чемпионат России по летнему биатлону.

Батманова в прошедшем сезоне стала чемпионкой Спартакиады в спринте.