  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «С подготовкой сборной по биатлону явно что‑то не в порядке. Вопросы к тренерам и руководству СБР»
0

Дмитрий Губерниев: «С подготовкой сборной по биатлону явно что‑то не в порядке. Вопросы к тренерам и руководству СБР»

Губерниев заявил, что наблюдает проблемы в подготовке сборной России по биатлону.

Ранее стало известно, что Эдуард ЛатыповДаниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске.

«У каждого из них своя история, Эдик нам намекнул, что он участвовать не будет, Серохвостов планово не стартует. Посмотрим, как молодежь воспользуется отсутствием лидеров.

Но я еще раз хочу сказать, у меня есть ощущение, что у нас некие стратегические проблемы в подготовке сборной по биатлону. С подготовкой спортсменов сейчас явно что‑то не в порядке. Вопросы к тренерам и руководству СБР», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoСоюз биатлонистов России
logoДмитрий Губерниев
чемпионат России по летнему биатлону
logoЭдуард Латыпов
logoДаниил Серохвостов
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Каминский о том, что Латыпов пропустит летний чемпионат России: «У Эдуарда не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу»
сегодня, 10:32
Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят чемпионат России по летнему биатлону в Красноярске
5сегодня, 07:50
Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку
3317 апреля, 15:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ханна Оберг о травме колена: «Летом у меня не было возможности бегать столько, сколько я хотела бы в идеале»
сегодня, 12:14
Серохвостов о пропуске летнего чемпионата России: «Я еще в достаточно тяжелом состоянии, чтобы бегать гонки. Это принесет больше вреда, чем пользы»
сегодня, 11:05
Карим Халили: «Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела»
2сегодня, 10:57
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о лишении России золота Сочи-2014 в мужской эстафете: «Теперь наконец воцарились ясность и справедливость»
28сегодня, 10:45
Каминский о том, что Латыпов пропустит летний чемпионат России: «У Эдуарда не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу»
сегодня, 10:32
Профессор института физкультуры имени Тихонова о приложении, выявляющем талант с помощью ИИ: «Мое мнение: фарс. Надо исходить из соревновательных условий»
1сегодня, 10:03
Профессор института физкультуры имени Тихонова: «Малиновский – самый одаренный из проходивших у меня обследование. Наши тупые тренеры убили его как спортсмена»
2сегодня, 09:48
Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят чемпионат России по летнему биатлону в Красноярске
5сегодня, 07:50
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске
1сегодня, 06:00
Свенсен о разбирательстве по допинг-делу Устюгова: «Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад»
13вчера, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
4вчера, 06:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
38 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59