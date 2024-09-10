Дмитрий Губерниев: «С подготовкой сборной по биатлону явно что‑то не в порядке. Вопросы к тренерам и руководству СБР»
Губерниев заявил, что наблюдает проблемы в подготовке сборной России по биатлону.
Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске.
«У каждого из них своя история, Эдик нам намекнул, что он участвовать не будет, Серохвостов планово не стартует. Посмотрим, как молодежь воспользуется отсутствием лидеров.
Но я еще раз хочу сказать, у меня есть ощущение, что у нас некие стратегические проблемы в подготовке сборной по биатлону. С подготовкой спортсменов сейчас явно что‑то не в порядке. Вопросы к тренерам и руководству СБР», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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