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Даниил Серохвостов: «Эти два года и следующий я тренируюсь, ориентируясь на Олимпиаду. Это единственная мотивация, которая осталась»  

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что может завершить карьеру в 2026-м.

– Бывают ли у вас мысли о том, что этот сезон уже будет предолимпийским? Или тоже не допускаете их для себя?

– Допускаю. Мой дедлайн – это Олимпиада. Если она будет, то прекрасно. Я очень хочу съездить на Олимпийские игры, выступить и, естественно, заработать золотую медаль, но, если их не будет, скорее всего, и смысла нет больше выступать.

Если брать этот цикл от Олимпиады до Олимпиады, получается, что в первый год, в 2022-м, я ещё верил, что нас допустят через сезон, а потом перестал в это верить. И эти два года, и следующий я просто тренируюсь, ориентируясь на Олимпиаду. Это одна-единственная мотивация, которая осталась.

– И если ее не будет, то шанса, что вы останетесь в спорте еще на олимпийский цикл, почти нет?

– Если нам в 2026 году скажут, что на следующий год нас пустят на Кубок мира, то я останусь, скорее всего. А если опять то же самое будет, ничего не скажут и эта ситуация будет продолжаться, то, наверное, смысла нет никакого бегать в России. Ну, только ради МЛКБ, ха-ха. <...>

– Недавно Йоханнес Клэбо сказал, что скучает по борьбе с российскими лыжниками. А вы скучаете по битвам с братьями Бо?

– У меня не особо много битв было именно с ними, но, когда выпадала возможность бок о бок в контактных гонках с ними проехаться, посоперничать, это всегда очень сильно взбудораживало. Это очень круто, это незабываемые эмоции, когда ты бежишь с тем человеком, который уже миллион раз выигрывал гонки, а ты только в первый раз здесь бегаешь.

Да, конечно, хотелось бы побегать, этого очень не хватает как в плане мотивации, так и в плане того, чтобы прогрессировать все больше и больше как профессиональный спортсмен. <...>

– Если IBU все же в обозримом будущем допустит россиян на международные турниры, вы согласитесь выступать в нейтральном статусе?

– Да. У нас спортсмены ездили на Олимпийские и Паралимпийские игры, и их много людей поддерживало. Это круто, что они получили допуск и поехали туда выступать, потому что спортсмен всю жизнь работает только ради того, чтобы выиграть олимпийское золото, и если отказываться от такого, то какой смысл в том, что я тренировался 14 лет? Я просто угробил свое здоровье и ничего больше не умею. Я бы точно не отказался, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoКубок мира по биатлону
logoсборная России
logoОлимпиада-2024
logoОлимпиада-2026
logoДаниил Серохвостов
Международная лига клубного биатлона
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