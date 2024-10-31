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Экс-глава IBU Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами. Ранее он обжаловал приговор по делу о коррупции

Экс-глава IBU Андерс Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами.

Как сообщает Dagbladet, норвежец отказался от услуг Кристиана Йорта и Миккеля Гимсе.

В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберг обжаловал вердикт суда – ожидается, что апелляционная инстанция рассмотрит дело в середине 2025 года.

«Ему хочется свежего взгляда на это дело. Считаю, это было бы разумно.

В первой инстанции все прошло не так, как он хотел», – сказал Йорт, подтвердив прекращение сотрудничества с бывшим главой IBU.

Планируется, что новым адвокатом Бессеберга станет Фредрик Берг.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoIBU
logoАндерс Бессеберг
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