Экс-глава IBU Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами. Ранее он обжаловал приговор по делу о коррупции
Экс-глава IBU Андерс Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами.
Как сообщает Dagbladet, норвежец отказался от услуг Кристиана Йорта и Миккеля Гимсе.
В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберг обжаловал вердикт суда – ожидается, что апелляционная инстанция рассмотрит дело в середине 2025 года.
«Ему хочется свежего взгляда на это дело. Считаю, это было бы разумно.
В первой инстанции все прошло не так, как он хотел», – сказал Йорт, подтвердив прекращение сотрудничества с бывшим главой IBU.
Планируется, что новым адвокатом Бессеберга станет Фредрик Берг.
3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
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