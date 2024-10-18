Норвежские биатлонисты Фрей, Улдал, Невланн и Эвербю пропускают высотный сбор в Лавацце из-за вспышки болезни

Пять норвежских биатлонистов пропускают сбор в Лавацце из-за вспышки болезни.

Как сообщает NRK, спортсмены из резервного состава сборной – Исак Фрей, Мартин Улдал, Мартин Невланн и Матс Эвербю – возвращаются домой с высотного сбора.

Их диагноз не уточняется, но также известно, что Йохан-Олав Ботн сдал положительный тест на ковид. На данный момент он не тренируется, но и не покидает сбор.

Из резервной команды тренировки в полном объеме продолжает только Вебьорн Сорум. Тренер Андерс Эвербю объяснил вспышку болезни недостаточными мерами по изоляции спортсменов.

«Конечно, это полный отстой, но я рассчитываю, что проделанная нами работа была достаточно хорошей, чтобы мы смогли вновь встать на ноги», – сказал биатлонист Матс Эвербю.

«Это повлияет на форму в начале сезона. Но в течение него состояние в любом случае будет хорошим», – отметил Ботн.