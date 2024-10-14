Дмитрий Чернышенко провел совещание по разработке госпрограммы развития физической культуры и спорта
В совещании приняли участие министр спорта Михаил Дегтярев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава «РЖД» Олег Белозеров, президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, а также другие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и бизнес-сообщества.
«В изменившихся условиях российский спорт стал сферой, в которой требуется привязка огромного количества мероприятий по развитию инфраструктуры, в сфере спорта высших достижений, массового и детско-юношеского спорта.
При формировании госпрограммы необходим комплексный подход к развитию спортивной отрасли и учет интересов всех заинтересованных сторон: органов власти, спортивного сообщества, бизнеса», – заявил в ходе совещания заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Михаил Дегтярев отметил, что в комплексную госпрограмму будут включаться мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, реализуемые в том числе за счет внебюджетных источников.
«Семь госкорпораций и крупных компаний с госучастием уже согласились предоставить такую информацию – это «Ростех», ВТБ, банк «Открытие», «Почта России», «Росатом», «Ростелеком», Магнитогорский металлургический комбинат.
Предоставить такую информацию готовы 32 спортивные федерации, в будущем сокрытие ими привлеченных внебюджетных средств может стать основанием для отзыва аккредитации. Мы заложили эту норму в постановление Правительства №1661 об утверждении госпрограммы.
Для оперативного решения вопросов на межведомственном уровне и улучшения координации предлагаем создать Правительственную комиссию по развитию физической культуры и спорта. Ее состав будет утверждаться постановлением Правительства России, а президиуму в дальнейшем могут быть переданы функции управляющего совета госпрограммы», – сказал министр спорта.
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