Дмитрий Чернышенко: «На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов в 2025 году выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей»
На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов выделят 2,5 млрд рублей.
Об этом во время конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Продолжается восстановление действующей, возводится новая инфраструктура для занятий спортом.
В 2025 году на это выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей», – сказал Чернышенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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