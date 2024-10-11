Дмитрий Чернышенко: «На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов в 2025 году выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей»

На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов выделят 2,5 млрд рублей.

Об этом во время конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Продолжается восстановление действующей, возводится новая инфраструктура для занятий спортом.

В 2025 году на это выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей», – сказал Чернышенко.