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Лиза Виттоцци: «Олимпиада-2026 всегда была одной из моих целей. Моя мотивация – это самосовершенствование, вызов самой себе»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о дальнейших целях в карьере.

Виттоцци 29 лет, она действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

«Иногда я задавалась вопросом: какие еще цели перед собой поставить? В конце концов, я нашла мотивацию – это самосовершенствование, вызов самой себе. Я уже достигала своей цели, но не исключаю, что еще раз смогу победить [на Кубке мира].

Буду стараться изо всех сил, но если не получится, все равно буду счастлива. Мои достижения – это для меня нечто большее, чем победа. Это путь личного развития, заставляющий меня гордиться собой, даже если карьера завершится сегодня.

Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо? Она всегда была одной из моих целей, я думаю о ней. Ради победы выложусь на 100 процентов, но Олимпиада – это разовые гонки, где должны сложиться все факторы. Буду рада выиграть, но даже если не удастся – куда важнее, что я сделала все возможное.

Продолжу ли карьеру до Олимпиады-2030 во Франции? Я живу настоящим», – ответила Виттоцци.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Fondo Italia
logoсборная Италии жен
logoОлимпиада-2026
logoЛиза Виттоцци
Олимпиада-2030
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