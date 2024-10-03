«Пребываю на ЗОЖе, на стиле, временами на сексе». Дмитрий Губерниев о самочувствии в 50 лет
Дмитрий Губерниев накануне 50-летия рассказал секрет хорошего самочувствия.
«В 50 лет все только начинается. Я по-настоящему вернулся в большой спорт. И прекрасно себя чувствую! Полон идей, решимости.
Пребываю на ЗОЖе, на стиле, временами на сексе. Здоровье у меня сейчас как в 16 лет! По крайней мере, психическое», – рассказал комментатор.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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