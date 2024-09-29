Евгения Павлова: «Не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка. Если все будет хорошо, вернусь в следующем году бегать»
Биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что не планирует завершать карьеру.
Ранее спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.
«Сейчас мы в ожидании маленького чуда. Я не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка и восстановление. Если будет все хорошо, то я вернусь в следующем году бегать.
Моя семья полностью готова поддержать и помочь. Мы станем родителями уже в этом году, осталось немного», – сказала Павлова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости