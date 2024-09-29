Евгения Павлова: «Не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка. Если все будет хорошо, вернусь в следующем году бегать»

Биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что не планирует завершать карьеру.

Ранее спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.

«Сейчас мы в ожидании маленького чуда. Я не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка и восстановление. Если будет все хорошо, то я вернусь в следующем году бегать.

Моя семья полностью готова поддержать и помочь. Мы станем родителями уже в этом году, осталось немного», – сказала Павлова.