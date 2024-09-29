  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Евгения Павлова: «Не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка. Если все будет хорошо, вернусь в следующем году бегать»
0

Евгения Павлова: «Не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка. Если все будет хорошо, вернусь в следующем году бегать»

Биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что не планирует завершать карьеру.

Ранее спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.

«Сейчас мы в ожидании маленького чуда. Я не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка и восстановление. Если будет все хорошо, то я вернусь в следующем году бегать.

Моя семья полностью готова поддержать и помочь. Мы станем родителями уже в этом году, осталось немного», – сказала Павлова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoсборная России жен
светская хроника
logoЕвгения Павлова
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности
11вчера, 18:39Фото
Максим Максимов: «Куклина в интересном положении. Пока она тренируется»
6вчера, 17:17
Емерхонов и Калинина зарегистрировали брак, они сыграют свадьбу 25 сентября
21 сентября, 19:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тихонов – за отмену двойного гражданства в РФ: «Инициатива правильная. Я никогда не откажусь от российского паспорта ради белорусского»
6сегодня, 10:15
Виттоцци о новых правилах старта: «Сильнейшие спортсмены потеряют преимущество. Но нужно привыкать к изменениям»
2сегодня, 09:03
Александр Тихонов: «Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на земном шаре. Во всех сферах и тем более в спорте»
99сегодня, 08:40
Каминский о недопуске россиян: «Подобные решения – полная дискриминация, попраны все олимпийские принципы»
1сегодня, 08:03
Васильев о недопуске россиян: «А СБР что-нибудь сделал, чтобы эта тема была поднята?»
4сегодня, 07:54
Дмитрий Губерниев: «IBU будет последней федерацией, кто допустит россиян. FIS – предпоследней. Антироссийские настроения там самые сильные»
3сегодня, 07:41
IBU скорректировал систему подсчета на Кубке мира: за места с 3-го по 9-е в гонках начислят больше очков
1сегодня, 07:23
Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности
11вчера, 18:39Фото
Максим Максимов: «Куклина в интересном положении. Пока она тренируется»
6вчера, 17:17
Серохвостов о группе Каминского: «С точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше. Но решил пойти в сборную, потому что больше плюсов, чем минусов»
4вчера, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
523 сентября, 06:00
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
120 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
48 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58