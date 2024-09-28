Биатлонистка Лариса Куклина ждет ребенка.

Об этом сообщил тренер сборной ЯНАО Максим Максимов.

«Куклина в интересном положении. Пока она тренируется», – сказал Максимов.

Спортсменка замужем за тренером Михаилом Куклиным. У пары есть дочь Милана, появившаяся на свет в 2015 году.