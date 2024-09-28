Максим Максимов: «Куклина в интересном положении. Пока она тренируется»
Биатлонистка Лариса Куклина ждет ребенка.
Об этом сообщил тренер сборной ЯНАО Максим Максимов.
«Куклина в интересном положении. Пока она тренируется», – сказал Максимов.
Спортсменка замужем за тренером Михаилом Куклиным. У пары есть дочь Милана, появившаяся на свет в 2015 году.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Север-Пресс
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