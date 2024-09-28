  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
2

Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности

Биатлонистка Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности.

Спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.

«Мы на финишной прямой ❤️ Увидимся в следующем году ❤️», – написала Павлова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Павловой
logoсборная России жен
светская хроника
фото
logoЕвгения Буртасова (Павлова)
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Максим Максимов: «Куклина в интересном положении. Пока она тренируется»
1сегодня, 17:17
Серохвостов о группе Каминского: «С точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше. Но решил пойти в сборную, потому что больше плюсов, чем минусов»
3сегодня, 15:11
Даниил Серохвостов: «Эти два года и следующий я тренируюсь, ориентируясь на Олимпиаду. Это единственная мотивация, которая осталась»  
6сегодня, 15:00
Журова об отстранении биатлонистов и лыжников: «До завершения СВО IBU и FIS не будут ничего предпринимать. Там всем управляют скандинавы, которым это выгодно»
5сегодня, 14:22
Чемпионат мира по биатлону в 2028 году пройдет в Хохфильцене, в 2029-м – в Осло
2сегодня, 13:37
IBU не допустит российских биатлонистов к соревнованиям в сезоне-2024/25 даже в нейтральном статусе
50сегодня, 11:03
Йоханнес Кюн: «После Олимпиады-2026 буду соревноваться максимум еще один сезон»
2сегодня, 08:39
Вирер о новых правилах старта: «IBU хочет сделать биатлон зрелищнее. Стоит попробовать, прежде чем что-то критиковать»
2вчера, 18:35
Смольский о «Гонке чемпионов»: «Слова Вяльбе сразу отбили желание участвовать. Она немного принизила биатлонистов»
7вчера, 17:30
Смольский о Кубке мира: «В топ-10 попадал бы без проблем. Про топ-5 не могу точно заявить»
3вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
523 сентября, 06:00
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
120 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
48 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58