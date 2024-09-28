Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности
Биатлонистка Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности.
Спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.
«Мы на финишной прямой ❤️ Увидимся в следующем году ❤️», – написала Павлова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Павловой
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости