Биатлонистка Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности.

Спортсменка опубликовала фото со свадьбы, на одном из которых видно округлившийся живот.

«Мы на финишной прямой ❤️ Увидимся в следующем году ❤️», – написала Павлова.