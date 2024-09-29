Виттоцци о новых правилах старта: «Сильнейшие спортсмены потеряют преимущество. Но нужно привыкать к изменениям»

Лиза Виттоцци считает, что новые биатлонные правила лишат лидеров преимущества.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в тотале Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвертую – самых низких по рейтингу.

«Я понимаю причины, которые подтолкнули федерацию к такому решению, но отношусь к нему немного скептически. Потому что изменения кажутся мне серьезными.

Не секрет, что из-за новых правил сильнейшие спортсмены потеряют преимущество. И логично, что многие недовольны. Но, в конце концов, мнения спортсменов об этом уже неважны, так как решение принято – хоть большинство и не согласилось с ним, включая меня.

Поэтому нам просто нужно привыкать к правилам и изменениям, как мы всегда и делали», – сказала действующий обладатель Большого хрустального глобуса итальянка Виттоцци .